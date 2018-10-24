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Van'da kar yağışı |Her yer beyaza büründü

Van'da kar yağışı |Her yer beyaza büründü
Van'da kar yağışı |Her yer beyaza büründü

Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi beyaza büründü.

Van merkezde dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde trafikte aksama yaşandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından yoldaki kar temizlendi. Bölgede kar yağışı ile sis etkili olurken, sürücüler ise yollarına temkinli devam ediyor.  

Şükrü Akyüz
 

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