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Van'da kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Vanda kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

03 Nisan 2018 02:30

Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı. Jandarma, UMKE ve AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi çocuğun evinin yakınlarını ve dağlık arazide arama yaparken, polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran Kanalında arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince çocuğun arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.  

Şükrü Akyüz

 

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