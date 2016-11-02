Yağmurun yerini lapa lapa kar yağışına bırakmasıyla kent beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte trafikte aksamalar yaşanırken, birçok yol ise ulaşıma kapandı. Van-Bahçesaray ile Van-Doğubayazıt karayolunun ulaşıma kapandığı kentte, karayolları ve belediye ekipleri ise teyakkuza geçti.

“Kar yağışı bekliyorduk”

Bölgede bu yıl kar yağışının erken başladığını anlatan Münir Takva adlı vatandaş, iş yerine gitmeye çalıştığını ifade ederek, “Doğu Anadolu burası, kar yağışı bekliyorduk. Bölgemiz biliyorsunuz genellikle böyledir. Tabi kar yağışının tarımsal anlamda faydaları var. Çiftçinin bir nevi nefesidir bunlar. Kar yağışı biraz erken başladı” dedi.

“Perşembe’nin gelişi çarşambadan bellidir” atasözünü hatırlatan başka bir vatandaş ise, kar yağışına şaşırmadıklarını belirterek, “İki günlük yağmurdan sonra kar yağışının geleceği belliydi. Ama bu yıl çok erken başladı. Beklemiyorduk işin doğrusu, ama kar güzeldir çocuklar eğlendi. Güzel oldu, kar yağışının faydaları da var. Özellikle su kaynaklarının beslenmesi ve havadaki mikropların yok olmasında kar yağışı önemlidir” diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri uyarmıştı

Günler öncesinde bölge için kar yağışı uyarısı yapan meteoroloji yetkilileri ise, Doğu Anadolu Bölgesi için karla karışık yağmur ve kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

Atilla İdiz - Murat Dalgın