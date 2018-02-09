Van’da Mustafa Ceceli rüzgarı

Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde The Rest Coffee ana sponsorluğunda düzenlenen konserde Mustafa Ceceli, İranlı Sanatçı Şehram Şebpere ve DJ Faryad sahne aldı. İranlıların yoğun ilgi gösterdiği gecede ünlü sanatçı Mustafa Ceceli seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Ceceli’nin şarkılarına eşlik eden İranlı turistler, kimi şarkılarda duygulu anlar yaşayıp kimi şarkılarda ise halay çekip oynadılar. Mustafa Ceceli’yi çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, böyle bir konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Konsere Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile eşleri de katıldı.

Atilla İdiz



