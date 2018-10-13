Van'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Saray ilçesi Sırımlı Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeyi evlerinde sakladıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği 'Cesur'un da katılımıyla belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, samanların arasına gizlenmiş vaziyette 4 adet bidon içerisinde 74 kilo eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olay hakkında araştırma ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Mehmet Salih Akkuş