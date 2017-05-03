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Van’da nisan ayının zam şampiyonu domates oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van’da nisan ayının zam şampiyonunun domates olduğunu söyledi.

Vanda nisan ayının zam şampiyonu domates oldu

03 Mayıs 2017 12:02

Özer Coşğun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Nisan ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜFE’nin bir önceki aya göre yüzde 1,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 11,87 oranında artış gösterdiğini dile getiren Özer Coşğun, TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgesine ait TÜFE’de ise bir önceki aya göre yüzde 1'lik bir artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 12,19 oranında artış meydana geldiğini kaydetti. Çekirdek enflasyon olarak tabir edilen özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden, mevsimlik ürünlerin hariç olduğu A grubunda yıllık değişimin yüzde 11,13; [enerji, gıda, alkollü-alkolsüz içecekler, tütün ürünleri ve altının hariç] olduğu C grubunda ise yıllık değişimin yüzde 9,42 olduğunu ifade eden Özer Coşğun, “Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 9,13'lük oran ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, en çok düşüş gösteren grup ise yüzde 0,02 ile haberleşme oldu. TRB2 bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 3,89'luk oranla giyim ve ayakkabı grubunda, en çok düşüş ise yüzde 0,02'lik oranla haberleşme grubunda oldu” dedi.

Coşğun, madde bazlı değerlendirme yapıldığında, yurt genelinde domatesin yüzde 61,03 ve patatesin ise yüzde 29,33'lük oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olduğunu belirterek, “Van ilinin de dâhil olduğu TRB2 bölgesinde ise domates 49,89 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 17,62 oranındaki artışla patates takip etti. Patlıcan ise yüzde 45,24'lük bir oranda değer kaybederek nisan ayında TRB2 bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 47,99 oranında değer kaybeden patlıcan en fazla ucuzlayan ürün oldu” diye konuştu.

Yurt İçi ÜFE’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,76’lık bir artış gerçekleştiğini kaydeden Coşğun, “Bir önceki yılın aynı ayına göre ise 16,37 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,04 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,80 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82 düşüş ve su sektöründe ise yüzde 0,62 artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 0,91'lik oranla dayanıksız tüketim mallarında, en yüksek yıllık artış ise yüzde 22,12'lik oranla yine ara mallarında gerçekleşti” şeklinde konuştu. 

Etiketler: domates, Nisan ayı, van, zam şampiyonu


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