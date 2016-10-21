Alınan bilgilere göre, ilçenin Hacıbekir Mahallesi’ndeki Dumlupınar İlk ve Ortaokuluna sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu saldırı düzenlendi. Okulun giriş kapısının camını kırarak içeriye molotof atan kişi veya kişiler, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Okulun girişinde küçük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrüllah Yavuzer de okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sabah erken saatlerde cam kırılarak içeriye molotof kokteyli atıldığını ifade eden Yavuzer, olaydan sonra oluşan çirkin görüntüyü ise en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını belirtti.