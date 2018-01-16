Diğer
Kategoriler

Van’da okullar yarın tatil edildi | Van’da kar tatili 17 Ocak 2018

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Vanda okullar yarın tatil edildi | Vanda kar tatili 17 Ocak 2018

16 Ocak 2018 17:02

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim öğretime 17 Ocak 2018 Çarşamba günü için bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. 

Kaymakam'dan da açıklama geldi

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiğini belirtti. 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç