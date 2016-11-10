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Van’da PKK operasyonu: 29 gözaltı

Van’da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Vanda PKK operasyonu: 29 gözaltı

10 Kasım 2016 10:29

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün Van Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile taşeron işçilerinin baskı ve korkutma yoluyla örgüt adına vergilendirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde 10.11.2016 saat 05.30’da değişik adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre ve yine Van Büyükşehir Belediyesi İdari İşler ve Sekreterlik Şefi Erkan Keser’in de aralarında bulunduğu 29 şahıs yakalanmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller elde edilmiştir” denildi.

Etiketler: pkk, van


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