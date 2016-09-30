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Van’da PKK operasyonu

Van’da polis ekipleri tarafın PKK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp 1 kişi serbest kalırken 7’sinin mahkemesi ise devam ediyor.

Vanda PKK operasyonu

30 Eylül 2016 17:40

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün milis yapılanmasının Van’daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 21 Eylül 2016 günün Van merkez ve Özalp, Saray ve Gevaş içlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına almıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen ve sorguları tamamlandıktan sonra dün adli makamlara sevk edilen zanlılardan E.E., H.E. ve Ş.A. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, A.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.F., F.K., Ş.B., M.Ş.P., F.A., F.K. ve Z.A. ise bugün öğle saatlerinde adli makamlara çıkarıldı.

Etiketler: pkk, van


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