Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde bir evde PKK'lı teröristin olduğu bilgisini alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği bir operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiğini anlayan F.B. isimli kadın terörist evin arka kısmında bulunan balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, evde yaptıkları aramalar neticesinde teröriste yardım ve yataklık yapıkları tespit edilen S.O., F.O. ve V.O. isimli şahısları gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan kadın terörist ile 3 kişi adliyeye sevk edildi. Sorguları tamamlanan F.B. isimli kadın terörist ile birlikte kendisine yardım ve yataklık yapan S.O. ve F.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.O. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

