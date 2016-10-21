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Van’da PKK/KCK operasyonu

Van’da örgüt propagandası yapanlarla silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Vanda PKK/KCK operasyonu

21 Ekim 2016 18:34

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine katılan ve destek verenleri ortaya çıkarma ve yakalamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü organizesinde bugün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda facebook üzerinden örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalanmış, 3 kişinin araması devam etmektedir. Ayrıca silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve haklarında yakalama kararı olan 3 kişi yakalanmış, 3 kişinin araması sürdürülmektedir. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir” denildi. 

Etiketler: operasyonu, PKK/KCK, van


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