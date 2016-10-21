Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine katılan ve destek verenleri ortaya çıkarma ve yakalamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü organizesinde bugün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonda facebook üzerinden örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalanmış, 3 kişinin araması devam etmektedir. Ayrıca silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve haklarında yakalama kararı olan 3 kişi yakalanmış, 3 kişinin araması sürdürülmektedir. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir” denildi.