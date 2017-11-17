Van’da PKK/KCK terör örgütüne ait EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Kasım 2017 günü Doluca Mahallesi kırsal alanında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda dağlık alanda teröristlere ait EYP yapımında kullanılan 16 adet 100 metrelik kablo, 5 adet akü, 3 adet dolu piknik tüpü, 2 adet piknik tüpü başlığının yanısıra 5 kilogram otlu peynir, 5 adet 180 litrelik jelikan bidon içerisine istiflenmiş vaziyette; 40 gramlık çikolata, 20 gramlık muhtelif çeşit konserve, 5,5 litre sıvı yağ, 1 kilo tahin, 4 adet 500 gramlık çay, 500 gram pul biber, 10 kilo küp şeker, 10 kilo makarna, 2 kilo dut pekmezi, 6 adet bisküvi, 2,5 kilo siyah zeytin, 10 adet su bardağı, 1 adet çaydanlık, 5 adet boş pet şişe, 1 adet tencere, 1 adet tava, 10 adet kaşık-çatal, 16 adet çorap, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet balta, 1 adet keser, 3 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

