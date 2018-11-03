Van'da PKK'nın 3 sığınağı imha edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca; 02 Kasım 2018 günü Gürpınar ilçesi Tırşin Yaylası bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu'nda, teröristlerin kullanmış olduğu 3 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 48 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 7 adet hassas tapa, 6 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 160 adet elektrikli fünye, 200 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz komutalı anahtar düzeneği, 1 adet güneş paneli, 2 adet radyo, 32 kilo salça, 30 kilo şeker, 20 paket hamur mayası, 15 litre pekmez, 10 kilo zeytin, 15 kilo bulgur, 2 kilo tütün, 1 kilo tarçın, 2 adet diş macunu, 50 kilo kuru fasulye, 25 kilo mercimek, 2 kilo pul biber, 5 kilo tuz, 1 adet koli bandı, 3 adet sırt çantası, 100 metre branda, 50 metre naylon, 50 metre su hortumu, 10 adet battaniye, 2 çift ayakkabı, 1 adet yağmurluk, 1 adet puşi, 1 adet LCD monitör, 1 adet micro SD kart, 1 adet MP3 oynatıcı, 1 adet set üstü ocak, 1 adet ekmek pişirme ocağı, muhtelif kıyafet, çok miktarda örgütsel doküman ve tıbbi malzeme, çok miktarda sığınak yapımında kullanılan direk/kalas ele geçirilmiş ve söz konusu sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

