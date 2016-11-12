Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 12 Kasım 2016 günü Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi Arkaç mezrası bölgesinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin kullandığı pikap tipi bir arazi aracı, bir adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, iki adet el bombası, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde, telsiz, lazer metre, dürbün ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının tespitine ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülmektedir" denildi.