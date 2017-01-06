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Van’da PKK’ya yönelik operasyon

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettikleri ve lojistik destek sağladıkları değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Vanda PKKya yönelik operasyon

06 Ocak 2017 11:06
Van’da PKK’ya yönelik operasyon - Tıkla İzle

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları ve aynı zamanda örgüt adına sözde vergilendirme faaliyetleri yürüttükleri değerlendiren şahıslara yönelik sabaha karşı özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda N.Ö., Ö.D., A.E., N.Ö. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

Etiketler: pkk, van


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