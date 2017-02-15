Kaza, sabah 09.00 sıralarında Şabaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 28 A 2255 plakalı zırhlı polis aracı ile 65 EZ 560 plakalı minibüs çarpıştı.

7 yaralı ve isimleri

Kazada, polis aracından kimse yara almazken, minibüsteki Zeynep Kahraman, Ayşenur Dilce, Bahoz Merhem, Hazal Aslan, Fatma Akbulut, Oktay Bozdüz ve Medine Çağlı yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.