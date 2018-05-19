Van’da polis hurma kutuları içerisinde 138 kilo eroin ele geçirdi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında, 18 Mayıs 2018 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Erciş yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Tır ve dorsesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan aramada; hurma kutuları içerisinde zulalanmış 265 paket halinde toplam 138 kilo 370 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 5 şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.” ifadesin yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.