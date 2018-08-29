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Van’da roket ve uçaksavara dayanıklı zırh üretildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından daha önceden nanoteknoloji kullanılarak üretilen çelik yelek, geliştirilerek roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı hale getirildi.

Vanda roket ve uçaksavara dayanıklı zırh üretildi

29 Ağustos 2018 16:35

Van YYÜ Teknokent bünyesinde yerli üretim çelik yelek üzerinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, savunmaya en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı zırh üretti. Testlerden başarılı sonuç veren zırh, esnek olma özelliği ile de birçok yüzeye uygulanabilecek. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önceden üretilen çelik yeleğin geliştirildiğini belirtti. Geliştirilen yeleğin tank zırhı ve güvenlikli kulelerde kullanılabileceğini ve testlerden başarıyla geçtiğini ifade eden Rektör Battal, “Biliyorsunuz çok önceden beri Teknokentimizde önemli çalışmalar yapılmaktaydı. Özellikle güvenlik yeleği dediğimiz, çelik yelek kapsamında önemli çalışmalara adım atıldı. Bu geliştirilerek tank zırhına ve güvenlikli kulelere kadar geliştirildi. Üniversitemiz tarafından geliştirilen yelek, çok değişik kapsamda güce sahiptir. Mermilere karşı koruyucu özelliği bulunan çelik yelek, güvenlik kuleleri ve tank zırhı için de geliştirilmiş oldu” dedi.

“Testlerden başarıyla geçti” 

Tüm testlerden geçen zırhın seri üretim için son aşamaya geldiğine dikkat çeken Battal, “Tüm testler yapıldı. Bunlarda artık üretim aşamasına geçildi. Üretimine Vanımızın teknokenti içinde devam edilecek. Bu çelik yelek koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içine dahi dikilecek incelikte. Ama güvenlikli yeleğimiz yaklaşık 250-300 gram civarında. Dolayısıyla bu yelek akranları içerisinde hem daha güvenlikli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sürülmüş olacak. Biliyorsunuz güvenlik kuleleri son derece önemli, gerek güvenlik güçlerimiz açısından gerekse değişik birimlerin korunması açısından. Bu güvenlik kulelerinde de değişik malzemeler kullanmak suretiyle oraların güvenliği değişik mermilere, silahlara karşı güvenli hale gelmiş olacak. Buradaki buluşlardan en önemlilerinden bir tanesi de tank zırhının olmasıdır. Tanklar savaş meydanlarında olsun, güvenlikli bölgelerde olsun çok değişik mermilere muhatap olan araçlardır. Bunların etkin bir şekilde korunması lazım. Bunla ilgili çalışma da iyi bir noktada. Bunla ilgili de seri üretime geçmek için son aşamaya gelindi.”  

Yılmaz Sönmez

 

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