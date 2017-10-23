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Van’da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın Başkale ilçesinde PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Onbaşı Kemal Zeren düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tören boyunca ailenin yanından ayrılmazken, anne Esma Zeren ve yakınları tabuta son kez sarıldı.

Vanda şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

23 Ekim 2017 17:17

Van Başkale’de PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Onbaşı Kemal Zeren için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehidin annesi Esma Zeren, Babası Mehmet Zeren, milletvekilleri, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören başlamadan önce Anne Esma Zeren ve şehit onbaşının kardeşleri tabuta son kez sarıldı.

Cenaze namazı öncesi şehit onbaşı için dua edildi ve helallik alındı. Baba Mehmet Zeren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından askeri tören için yerini alan aileyi Bakan Eroğlu bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehit Onbaşı Kemal Zeren’in tabutu top arabasına konulduktan sonra ilerlerken tabutun başına gelen anne Esma Zeren, tabuta dokunarak top arabası ile birlikte ilerledi. Şehit askeri, çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayrakları ile uğurladı.

Mustafa Esen

Etiketler: şehit, van

 

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