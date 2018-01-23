Van’da sosyal medya operasyonu: 6 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında başlatılan operasyon ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak suretiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma’ suçunu işledikleri değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.