Diğer
Kategoriler

Van’da sosyal medya operasyonu: 6 gözaltı

Van’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Vanda sosyal medya operasyonu: 6 gözaltı

23 Ocak 2018 10:49

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında başlatılan operasyon ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak suretiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma’ suçunu işledikleri değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: sosyal medya operasyonu, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç