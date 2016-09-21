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Van’da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van’da 17 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı terör operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Vanda terör operasyonu: 10 gözaltı

21 Eylül 2016 09:40

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün milis yapılanmasının ilimizdeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Eylül 2016 günü saat 05.00 itibariyle ilimiz merkezi ve merkez ilçeleriyle birlikte Özalp, Gevaş ve Saray ilçelerinde 17 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde Ö.F.K., F.A., A.B., E.E., F.K., F.K., H.E., Ş.A., Ş.B. ve M.Ş.P. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Kürdistan ibareli tişört ve terörist başının fotoğrafının bulunduğu bileklik ele geçirilmiş, firari şüphelilerle alakalı çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Etiketler: terör operasyonu, van


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