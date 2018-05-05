Van'da terör operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; 29 Nisan 2018 günü, Van ve Bursa İl Emniyet Müdürlüklerinin desteğinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak Başkale merkezli icra edilen Şehit Jandarma Er Şevket Albar Operasyonu sonucunda gözaltına alınan 14 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlanmış olup söz konusu şüphelilerden 10’u tutuklanmıştır. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.