Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, yardım ve yataklıkta bulunan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

(İHA)