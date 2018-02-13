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Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Van’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Vanda terör operasyonu: 18 gözaltı

13 Şubat 2018 10:54

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonu protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlanan şahıs/şahıslara yönelik, bugün Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube müdürlükleri görevlilerimizce yapılan operasyonda 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 bidon benzin, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek, 50 bin TL para, çok sayıda örgütsel dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Etiketler: terör, van

 

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