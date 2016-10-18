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Van’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Vanda terör operasyonu: 2 tutuklama

18 Ekim 2016 13:44

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli yürütülen operasyon kapsamında 5 Ekim 2016 günü saat 05.00 sıralarında 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.İ., D.A., F.Y., N.H., A.Ç. E.D. ve D.İ.’nin 17 Ekim 2016 günü adli makamlara sevk edildiği kaydedilen açıklamada, “F.İ. isimli şahıs savcılık ifadesinin akabinde; E.D., N.H., D.İ. ve D.A ise adli kontrol kararıyla serbest kalmıştır. A.Ç. ve N.İ. isimli şahıslar ise mahkemece tutuklanmıştır” denildi.

Etiketler: tutuklama, Van Emniyet Müdürlüğü


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