Van’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Başkale ilçesine bağlı Savaş Mahallesi’nin Aşağı Durak mezrasındaki 3 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda; 2 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu piyade tüfeği, 106 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bu silahlara ait 4 adet şarjör, 1 adet hücum yeleği, 1 adet terazi, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet güneş paneli ele geçirildi. 3’ü İran uyruklu olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.