Diğer
Kategoriler

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da polis ekiplerince, “Zeytin Dalı” operasyonunu bahane ederek il merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

Vanda terör operasyonu: 8 gözaltı

10 Şubat 2018 10:37

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında başlatılan operasyonu bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik olarak 10 Şubat 2018 günü toplam 9 hedef şahsa yönelik olarak saat 05.00’te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere el konulmuştur” denildi. 

Etiketler: terör operasyonu, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç