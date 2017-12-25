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Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Vanda trafik kazası: 3 yaralı

25 Aralık 2017 18:00

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi yakınlarında İ.E. yönetimindeki 06 DN 4509 plakalı minibüsle M.G. yönetimindeki 27 AF 719 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonetin şoför koltuğunda sıkışan M.G. kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Biri çocuk toplam 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 

Etiketler: çatak, van

 

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