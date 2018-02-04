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Van’da trafik kazası; 3 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Vanda trafik kazası; 3 yaralı

04 Şubat 2018 16:22

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan F Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Sürücülerin isme ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerinin yardımı ile ambulansa alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 

 

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