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Van’da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

Van genelinde bir ay boyunca tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Vanda tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

29 Kasım 2016 18:01

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

Etiketler: van, yasaklama


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