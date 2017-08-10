Van’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; uyuşturucu kullanan, satışını yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda; 408,34 gram eroin, 0,89 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 26 fişek, av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve 51 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği ve 7 şüphelinin ise gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.A., S.A., R.Ç., B.D. ve E.E. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.