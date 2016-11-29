Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada 3 kilo 778,24 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.O. ve G.O. isimli şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.

Öte yandan, Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi’nde yapılan uygulamada ise metal bal tenekesi içerisine zulalanmış 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği ve gözaltına alınan M.T. isimli şahıs ise adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.