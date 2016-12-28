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Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve narkotik dedektör köpeği 'Efes'in de katıldığı operasyonlarda, 86 kilo eroin ile 64 kilo toz esrar ele geçirildi.


28 Aralık 2016 10:51

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurubaş Mahallesi’nde alınan bir ihbar üzerine Ş.A. isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, hassas burunlu 'Efes' isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, evin müştemilatında 64 kilo 548 gram toz esrar ele geçirirken, Ş.A. ise gözaltına alındı.

Van merkezde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki ayrı araçta ise arama yapıldı. Efes’in araçlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçlara zulalanmış şekilde toplam 86 kilo 126 eroin ele geçirildi. Araçların şoförleri gözaltına alınırken, uyuşturucunun sahiplerine de ulaşan polis ekipleri, toplamda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İki ayrı operasyonda büyük bir başarı göstererek uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulmasında önemli rol oynayan narkotik köpeği Efes’in ise ödüllendirildiği belirtildi. 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, van


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