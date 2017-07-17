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Van’da uyuşturucu operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve ‘Rexo’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Vanda uyuşturucu operasyonu!

17 Temmuz 2017 13:37

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rexo isimli narkotik dedektör köpek ile birlikte yapılan aramada; aracın taban kısmına zulalanmış 9 kilo 800 gram Afyon sakızı, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör ve 90 adet fişek ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak K.Y. ve S.Ç. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, van


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