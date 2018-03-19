Diğer
Kategoriler

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da polis ekipleri hafif ticari kamyonete narkotik köpeği 'Efes' ile birlikte düzenledikleri operasyonda kömür torbaları içerisinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirdi.

Vanda uyuşturucu operasyonu

19 Mart 2018 01:20

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, uyuşturucuyu Van merkeze götürecek olana hafif ticari kamyoneti takibe aldı. Kamyonet Van-Hakkari karayolu üzerinde bulun Kurubaş Geçidi mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği 'Efes'in de yardımı ile kamyonette yapılan aramada kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç