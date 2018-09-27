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Van'dan kahreden haber geldi!

Van'dan kahreden haber geldi!
Van'dan kahreden haber geldi!

Van'ın Gürpınar ilçesinde gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra mahallede sulama amaçlı yapılan gölete yüzmek için giren 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem (12) isimli çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklar, eve gelmeyince aileleri merak edip köyün yakınındaki gölette arama çalışması başlattı. Göletin yanında çocuklarının ayakkabılarını görünce aileler, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Tim Komutanlığı ekipleri, 2 öğrencinin sulama için yapılan gölette kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin arama çalışması sonuç vermeyince, devreye Jandarma Sualtı Timi girdi. Gölete dalan ekipler, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gürpınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabahattin İdiz  

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