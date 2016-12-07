UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gent takımında Teknik Direktör Hein Vanhaezebrouck ve takım kaptanı Nana Asare, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Vanhaezebrouck yaptığı açıklamada, Konya’ya bazı oyuncularından yoksun geldiklerini belirterek, “Öncelikle düşüncemiz kazanmak. Ondan sonra başka takımlara bakmak zorundayız. Zor olacağını biliyoruz. Konyaspor’un Avrupa’da yeni bir takım olmasına rağmen iyi futbol oynadığını biliyoruz. Biz iyi olmak zorundayız. Galip gelemeye çalışacağız. Konyaspor maçını kazanabilirsek, Braga maçına bakacağız. Konyaspor ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde olmasına rağmen iyi oynuyorlar. Biz onlardan daha iyi olup kazanmak zorundayız. Konya’da çok iyi bir atmosferde oynayacağımızı biliyoruz. Konya’da kazanma şansımızı yüzden 50’den aşağı olarak görüyorum çünkü deplasmanda oynuyoruz. Konyaspor çok iyi, coşkulu ve kendilerine inanan bir takım. Sahalarında çok tehlikeli oynuyorlar. Kesinlikle küçümsenecek bir takım değil" dedi.

ASARE: "KONYASPOR MAÇI BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Gent takımının kaptanı Nana Asare de, kısa süreli bir sakatlık geçirdiğini ancak şu anda kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Kenarda oturmak benim için her zaman zor bir durum. Eğer bu maçta da kenarda oturursam arkadaşlarım elinden geleni yapacaktır. Konyaspor maçı bizim için zor bir maç olacak" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Gent takımı Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yaptığı son çalışmayla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.