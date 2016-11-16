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Van’ın sorunları Başbakan Yıldırım’a iletildi

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kentin sorunlarını Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlara iletti.

Vanın sorunları Başbakan Yıldırıma iletildi

16 Kasım 2016 16:56

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, AK Parti 113. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve genel başkan yardımcılarının katıldığı toplantının soru cevap, görüş ve öneri kısmında söz alan AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, ilin sorunlarını dile getirdi. Birçok sorun ve sıkıntıyı Başbakan ve ilgili bakanlara aktaran Soğanda, çözüm aşamasında gereğinin yapılacağının sözünü aldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Zahir Soğanda, "Sayın Başbakanımız, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız ve 81 il başkanımızın katılımıyla gerçekleşen 113. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ilimizin sorun ve sıkıntılarını Sayın Başbakanımıza iletme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızdan aldığımız ve ilimizde herkesçe bilinen sorun ve sıkıntıları bizzat sözlü ve rapor halinde Sayın Başbakanımıza ve ilgili bakanlarımıza sunduk. Tabii bunların başında Erciş Devlet Hastanesi yeni binasının bir an önce bitirilmesi hususunda Sayın Başbakanımıza talebimizi ilettik. İlimizdeki doktor açığının tamamen kapanması konusunda yeni doktor atamalarının yapılması gerektiğini ve Van’da istihdam alanlarının artırılması, kısa vadede toplum yararına çalıştırma projelerinin daha fazla sıklıkla oluşturulması taleplerimizi Başbakanımıza sunduk. Diğer taraftan gençlerimizin manevi yönden daha fazla gelişmesi, istihdam alanlarının daha fazla genişletilmesi hususunu ifade ettik. Yine meclis üyelerimizin ve teşkilatlarımızın sorun ve sıkıntılarını bizzat dile getirdik. Yine son olarak halkımızın güvenlik meselelerini de Sayın Başbakanımıza ilettik. Sayın Başbakanımız tarafından da KOBİ'lere cansuyu niteliğinde destek verilmesi hususu dile getirildi. Tüm sorunlarımızı dinleyen Sayın Başbakanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

Etiketler: AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Van’ın sorunları


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