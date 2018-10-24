Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı!

Dünden beri etkisini sürdüren sağanak yağış, hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesi de beyaza büründü. Vatandaşlar ise, hava sıcaklığının düşmesiyle sobalarını ve kalorifer kazanlarını yakmaya başladı.

Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Van'da da çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, en yüksek sıcaklık ise 15 derecedir” denildi.

Mehmet Salih Akkuş