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Vanlı sanatçıdan darbe türküsü

Van’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halkın sokaklardaki mücadelesini anlatan ‘Vanlıyam şanlıyam darbeye karşıyam’ türküsünün klibi çıktı.

Vanlı sanatçıdan darbe türküsü

01 Kasım 2016 12:05

Van’ın vazgeçilmez türkülerinden olan ‘Vanlıyam şanlıyam, kılıcı kanlıyam’ türküsü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Vanlı sanatçı Ali Gündüz tarafından ‘Vanlıyam şanlıyam darbeye karşıyam’ şeklinde uyarlandı. Van Beşyol Meydanında demokrasi nöbetleri süresince halkın ağzından düşmeyen ‘Vanlıyam şanlıyam, darbeye karşıyam’ türküsünün klibi de çıktı.

Türkü hakkında bilgi veren Ali Gündüz, "15 Temmuz gecesi, dehşet bir geceydi. Adeta canlı kabuslar gördük. Genelkurmay Başkanının derdest edildiği, gencecik insanların öldüğü, örneğinin hiçbir yerde yaşanmadığı korkunç bir geceden geçtik. Ancak milletimiz, 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazdı. Bu kahramanlar darbe girişimini püskürterek vatansızlara haddini bildirdi" dedi.

Türküyü 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan ve darbe girişimini püskürten kahramanlar adına uyarladığını ifade eden sanatçı Ali Gündüz, "Bu türküyü Van’ın birlik ve beraberliğini, vatana, millete, bayrağa ve Cumhurbaşkanına olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya ispatlamak ve bu darbe girişiminde hayatını kaybeden bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz için yazdım. Ayrıca gelecek nesillere bu kahramanlık destanını hatırlatmak ve demokrasi tarihine not düşmek için bu türkümüzü uyarladım" ifadelerini kullandı.
‘Vanlıyam şanlıyam, darbeye karşıyam’ türküsünün klibinin demokrasi nöbetlerinde halkın verdiği mücadeleden oluştuğunu dile getiren Gündüz, klipte emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Atilla İdiz

Etiketler: Vanlı sanatçı


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