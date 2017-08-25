Vanlılar Yusuf Güney ile coştu

Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen konsere Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve binlerce kişi katıldı. Daha önce düzenlenen turnuvalarda başarı elde eden sporculara madalya ve bisikletlerinin verilmesi ile başlayan program, Yusuf Güney konseri ile devam etti. Ünlü sanatçının söylediği şarkılarla coşan Vanlılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere ilgiden memnun olan ünlü sanatçı, Van’da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Atilla İdiz