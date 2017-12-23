Vapurda dengesini kaybeden kadın denize düştü

Olay Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında Eminönü’nden Üsküdar’a gitmek isteyen kadın vapura bindi. Vapurun hareket etmesinin ardından kısa bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı kadın bir anda denize düştü.

Kadının denize düştüğünü fark eden deniz polisi boğulmak üzere olan yaşlı kadını kurtararak tekrar Eminönü iskelesine çıkardı. İskelede bulunan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları ise kadının denize bakarken ayağının kaydığını ve denize düştüğünü söyledi.

Serdal Altıntepe - Başak Akbulut