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Vapurdaki yolcular can yeleklerini giydi

İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına Karaköy-Kadıköy vapurunda paniğe yol açtı. Dalgaların yükselmesiyle vapurda olanlar dağıtılan can yeleklerini giydi.

Vapurdaki yolcular can yeleklerini giydi

27 Temmuz 2017 23:02

İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına Karaköy- Kadıköy vapurunda hareketli dakikalara yol açtı. Dalgaların boyun yükselmesiyle vapurda olanlara can yelekleri dağıtıldı.

Vapurdaki yolcular dağıtılan can yeleklerini giydi.

Etiketler: can yeleği, yolcu


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