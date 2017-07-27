Vapurdaki yolcular can yeleklerini giydi

İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına Karaköy- Kadıköy vapurunda hareketli dakikalara yol açtı. Dalgaların boyun yükselmesiyle vapurda olanlara can yelekleri dağıtıldı.
Vapurdaki yolcular dağıtılan can yeleklerini giydi.
İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına Karaköy- Kadıköy vapurunda hareketli dakikalara yol açtı. Dalgaların boyun yükselmesiyle vapurda olanlara can yelekleri dağıtıldı.
Vapurdaki yolcular dağıtılan can yeleklerini giydi.
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