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Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanallarda canlı şifresiz| Vardar Fener maçı idman tv ve beinsports izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Vardar ile karşı karşıya geliyor. Sturm Gaz'ı eleyen sarı lacivertli takım yine galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanallarda canlı şifresiz, Vardar Fener maçı idman tv ve beinsports izle

Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanallarda canlı şifresiz| Vardar Fener maçı idman tv ve beinsports izle

17 Ağustos 2017 17:37

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Avusturya'nın Strum Graz takımını eleyerek Play-Off turuna kalan Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın Makedonya'nın Vardar takımına konuk olacak.

Bu önemli mücadele öncesi ''Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı.  Aykut Kocaman ve öğrencilerinin mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı maçın kanalı belli oldu. İşte Vardar - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal...

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçında Vardar deplasmanına konuk oluyor. Sturm Gaz'ı eleyen sarı lacivertli takım yine galibiyet için sahaya çıkıyor. Öte yandan bu önemli maç öncesi ''Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ise belli oldu. Peki Vardar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Vardar maçı öncesi tüm bilgiler haberimizde...

VARDAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nde Sturm Gaz'ı eleyerek play-off turuna kalmaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Vardar deplasmanına konuk oluyor. İlk maçta avantajlı skor elde etmek isteyen sarı lacivertli takımın mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 21:00'te başlayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 219. KEZ SAHADA

Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 yenilgi aldı - Fenerbahçe, 2010 yılından bu yana deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi - Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuda sadece 1 kez elendi. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Makedon takımıyla mücadele edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 219. maçına çıkacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü.

VARNA FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Vardar Skopje: Filip Gacevski, Boban Grncarov,Tigran Barseghyan,Evgen Novak, Stefan Spirovski, Nikola Gligorov, Hovhannes Hambardzumyan, Boban Nikolov, Besir Demiri, Juan Felipe Alves Ribeiro, Jonathan Balotelli

Fenerbahçe: Volkan, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 

İşte FB Vardar Maçını Şifresiz Veren Kanallar

17 Ağustos 2017 Fenerbahçe Vardar maçını şifresiz verme olasılığı yüksek olan kanalların isimleri yazımızdadır. İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi maçını şifresiz veren kanallar ile ilgili bilgiler.

Arena Sport 1 Serbia
Arena Sport 3 HD Cro
Arena Sport BİH
Bein Sports Mena HD 1
Bein Sports Aus
Orf Eins
Arena Sport 2 (serbia)
Arena Sport 4 HD (cro)
beIN Sports MAX 6 (france)
Bahreyn CONNECT Arabia,
beIN Sports Arabia 1 HD
Viasat Football Sweden
Bosna Hersek Klik SPORT,
Arena Sport BIH
Arena Sport 3
Teleculup Sports PPV
ViaPlay (finland)
ViaPlay (norway)

TV GEORGİA(Şifresiz)

Frekans :11472
Pol : H (Yatay)
Symbol : 23450
Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fox Sports 2 Frekansı
Astra Uydusu
Frekans: 12188
Sembol: 27500
Polarizasyon: (H) Yatay

FARDA TV (Şifresiz)
Frekans: 12447
Pol.: Yatay(H)haberler12
Symbol: 2400
Fec: 3/4

Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey 

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

 

AZ TV FREKANSLARI
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
AZTV Hotbird uydusu frekansı
Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400 Fec:5/6Biss: 
12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C 

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

 

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5

Etiketler: beinsports, canlı izle, fenerbahçe, hangi kanallarda şifresiz, idman tv, vardar, Vardar Fener maçı


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