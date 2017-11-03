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Vardiyalı çalışmak erkeklerde baba olmayı zorlaştırıyor

Vardiyalı işlerin erkekte cinsel yaşamı yöneten “testosteron” hormonu miktarını düşürdüğünü belirten Op.Dr. Betül Görgen, vardiyalı çalışmanın baba olmayı zorlaştırdığını söyledi.

Vardiyalı çalışmak erkeklerde baba olmayı zorlaştırıyor

03 Kasım 2017 10:38

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, “Uykusuz kalmak idrar yolu hastalıklarına ve ereksiyon bozukluklarına neden oluyor. Vardiyalı işler erkekte cinsel yaşamı yöneten “testosteron” hormonu miktarını düşürüyor. Düşük testosteron seviyesi semen kalitesini bozarken, baba olmayı da güçleştiriyor. Yetersiz uykunun, hormon seviyelerini ve sperm genlerini değiştirdiği düşünülüyor. Vardiyalı çalışmanın, çalışanların uyku / beslenme düzenini ve egzersiz faaliyetlerini bozarak çalışan sağlığını etkilediği bilinmektedir” dedi.
Yeni yapılan üç çalışmanın değerlendirilmesiyle düzensiz çalışma saatlerinin erkeklerde hem cinsel dürtüleri hem de baba olma şansını azalttığını ortaya koyduğunu ifade eden Op.Dr. Görgen, “Bu bulgular aynı zamanda yetersiz uykuyla ilişkili idrar yolu problemleri ve ereksiyon bozukluğu ile bağlantılıdır. Vardiyalı çalışan erkeklerde testosteron seviyesi düşük bulunmuştur. Testosteron düşüklüğü kötü sperm kalitesine sebep olur. Bu haber Amerika da 15 milyon, İngiltere de 3 milyon civarında gece çalışan insan için alarm niteliğindedir. Çalışmanın birinde araştırmacılar vardiyalı çalışan 75 ve diğer 96 infertil ve yeni baba olmuş 27 fertil erkek muayene edilmiştir” diye konuştu.

“Vardiyalı çalışma, baba olmama riskini çoğaltıyor”
Diğer iki çalışmada ise 2 bin 500 erkeğin idrar problemleri hakkında sorgulandığını kaydeden Op.Dr. Görgen, “Bu problemler sık idrara çıkma, idrar kaçırma, gece idrara kalkama ve kesik kesik işemedir. Aynı zamanda bu kişiler egzersiz alışkanlıkları, sigara, alkol kullanımı ve depresyon gibi sağlık problemleri konusunda da sorgulanmışlardır. Çalışmanın otörü Dr.Alex Pastuszak (Baylor Kolej/Houston) infertilite nedeniyle görülen erkeklerin vardiyalı ve gece nöbetinde çalışmakta olanlarında önemli ölçüde düşük sperm sayısı gördüklerini belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

Op.Dr. Görgen, “Düzensiz ve çok az uyku uyumanın hormon seviyelerini ve sperm üretiminde önemli olan gen dizilimini etkilediği ortaya çıkmıştır. Vardiyalı çalışma sistemi aynı zamanda uyku bozukluklarına, uykusuzluğa ve yetersiz uyku süresine neden olan problemleri de ortaya çıkarmaktadır” açıklamalarında bulundu.
 

Etiketler: baba olmak, Op.Dr. Betül Görgen

 

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