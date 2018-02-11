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Varını yoğunu antikaya harcadı

Gaziantep’te yaşayan Hanifi Özaslan, 20 yıldır satın aldığı antika eşyalara evini, arsasını ve emekli maaşını yatırdı. Özaslan, antikanın kendisi için bir hastalık olduğunu belirtti.

Varını yoğunu antikaya harcadı

11 Şubat 2018 10:47

Babasının da antikacı olduğunu söyleyen Hanifi Özaslan, eski eşyaları aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. 20 yıldır antika eşyalar satın aldığını ifade eden Özaslan, antikaların arasında oturmadan duramadığının altını çizdi. Köydeki evini ve baba mirası arsasını da satıp antika eşyalara yatırdığını belirten Özaslan, halen emekli maaşını da bu işe yatırdığını söyledi. İçinde antika eşyaların bulunduğu 3 katlı tarihi bir ev alan Özaslan, 6 bin parçadan daha fazla antika eşyası bulunduğunu ifade etti. Özaslan antikanın kendisinde bir bağımlılık oluşturduğunu vurgulayarak, “20 yıldır Gaziantep’te antikacılıkla uğraşıyoruz. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy kasaba şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyaların değerli olduğunu anladım. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz. Ve bunları meraklılarına satıyoruz. Yaklaşık 6 bin parça antika eşyam var” dedi.

“EMEKLİ PARAM, EVİM, ARSAM HER ŞEYİMİ ANTİKAYA YATIRDIM”

Her şeyini antikalara yatırdığının altını çizen Özaslan, “Bu bende bir hastalık haline gelmiş. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Sabah 8.00’de geliyorum akşama kadar antikaların arasındayım. Eve gittiğimde yerimde duramıyorum çünkü antikaya çok alıştım” diye konuştu.

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş 

Etiketler: antika

 

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