VARİS HASTALIĞI VE BELİRTİLERİ

Yüzeysel toplardamarların çeşitli nedenlerle uzayıp, büklümlü ve genişlemiş hale gelmesi varis olarak tanımlanır. Modern toplumlarda yüksek oranda görülen varis, kılcal damarlardan (telenjektaziler), iyileşmeyen yaralara kadar uzanan geniş bir kliniğe sahiptir. Varis hastalarında çok çeşitli belirtiler olmakla birlikte en çok öne çıkanlar; ağrılı, ağır ve yorgun bacaklar, ayak bileklerinde kaşıntı, bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik (ödem), gece krampları, ciltte kalınlaşma, sertleşme ve renk değişiklikleridir.

YDÜ HASTANESİ’NDE BUGÜNE KADAR BİN CİVARINDA HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre; 2013 yılından beri hizmet vermekte olan Varis Tedavi Merkezi, her çeşit teknik donanım ve yüksek teknoloji ile çalışmaktadır. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin hastaya hizmet verilmiş olup, tüm dünyada sayılı merkezlerde uygulanan tedavi yöntemleriyle hastalar sağlığına kavuşturulmaktadır. Bu tedavi şekilleri ile sadece Kıbrıs’ta yaşamakta olan yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara değil, yurt dışından YDÜ Hastanesi Varis Merkezi’ni tercih ederek ülkemize özellikle gelmiş hastalara da sağlık hizmetleri sunulmaktadır.



Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi olan Varis Tedavi Merkezi doktorları; Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, Yrd. Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, varis tedavisinde ayrıntılı muayene ve gerekli tetkik yapılmadan sadece cilt üzerindeki varislere müdahale etmenin, varislerin kısa zamanda tekrarlamasına ve şikâyetlerin devam etmesine neden olduğunu belirtmişlerdir.

Adamızda oldukça sık rastlanan, hem şikayet hem de kozmetik sorunlara sebep olan varis hastalığı ile ilgili tercih edilen ve uygulanan güncel ameliyatsız tedavi teknikleri hakkında bilgiler de veren Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi, varis ameliyatına, son çare olarak, mecbur kalınan hastalarda başvurulduğuna dikkat çekti.

“KISA SÜREDE TEDAVİ VE İYİLEŞME İMKÂNI SAĞLAYAN RADYOFREKANS (RF) TEDAVİSİ”

Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi aynı zamanda bilgilendirmelerine şu şekilde devam etti;

“Bu yöntem, Radyofrekans dalgalarının yüksek ısı oluşturarak büyük ana toplardamarın ciltte hiçbir kesi yapmadan tedavi edilmesini sağlamaktadır. Bu yüksek teknoloji, klasik ameliyata göre çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Tedavi çok kısa sürede gerçekleşmekte, hastanede yatışa gerek kalmadan, hastalar normal aktivitelerine kısa sürede geri dönebilmektedir. Girişimin başarı oranı %100’e yakın olmakta ve yara izi çok az veya hiç kalmamaktadır.”

Bu tedavi yöntemini başarıyla uygulamakta olan Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi, katıldıkları uluslararası kongre ve toplantılarda meslektaşlarına yönelik, tedavi ile ilgili incelikleri ve deneyimlerini anlatan eğitim içerikli sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

“KÖPÜK (FOAM) SKLEROTERAPİSİ İLE VARİSLER KURUYOR”

Köpük tedavisi hakkında da açıklamalarda bulunan cerrahi ekibi, “Hem şikayetlere hem de kozmetik sorunlara çare yöntem olan Köpük Skleroterapisi tedavisinde, özel bir cihaz vasıtasıyla köpüklü hale getirilen ilaç, çok ince iğnelerle damar içine uygulanmakta ve uygulama seanslar halinde 20 ile 40 dk. arası sürmektedir. Tekniği bilen, deneyimli ellerde köpük skleroterapisi, hem küçük (kılcal), hem orta, hem de büyük çaplı varislerde kullanılmaktadır. Hastalar işlem sırasında ağrı duymamakta, işlem sonrasında hastanede yatışa gerek duyumadan, günlük aktivitelerine hemen dönebilmektedir” dedi.



“DÜNYADA EN İYİ SONUÇLARIN ALINDIĞI LAZER CİHAZLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ”

Özellikle en zor grup olan kılcal damar varislerinin tedavisinde, YDÜ Hastanesi’nin dünyadaki saygın hastaneler arasında yerini aldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi, dünyada en iyi sonuçların alındığı lazer cihazlarından birine sahip olduklarını, bu sayede de her tür varis tedavisinin, en son teknolojiler kullanılarak, hastalar açısından da yüksek bir konfor ortamında gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir.

“VARİS TEDAVİNİZİ YAZ GELMEDEN YAPTIRIN”

Variste tedavi seçeneklerinin çok geniş olduğunu da ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi, tedavi şeklini hastalığın derecesine göre belirlediklerini ve her hasta için özelleştirilmiş en uygun yöntemi uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Tedavinin özellikle yaz gelmeden yapılması gerektiğini söyleyen ekip, “Varis tedavisinin yazın çok daha seyrek yapılmasının en önemli sebebi, tedavi sonrası kısa bir süre (1 ile 3 hafta arası) varis çorabı giyilmesidir. Varis çorabı bacakları az da olsa sıkabilmekte ve yazın, bu çorapların giyilmesi rahatsızlık verebilmektedir. Bir diğer sebebi ise, tedavi edilen bölgelerde güneş ışığı ile oluşabilecek komplikasyonları azaltmaktır” şeklinde konuştu.