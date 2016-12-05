Hisar Intercontinental Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Uzmanı Op. Dr. Osman Fazlıoğulları, özellikle bir estetik sorunu olarak görülen varisin, tedavi edilmediğinde önemli bir sağlık sorununa dönüşebildiğini belirtti. Operasyon için önemsiz görülen ve ertelenen varis sorunu için geliştirilen yeni tedavi yöntemlerinin, uygulama sonrasında kısa sürede günlük hayata dönülmesini sağladığını söyleyen Hisar Intercontinental Hospital Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Uzmanı Op. Dr. Osman Fazlıoğulları, varis tedavisinde geliştirilen yeni yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

“Varis en çok bacaklarda görülüyor”

Vücudun alt kısımları olan bacaklarda varislerin en sık görüldüğü yerler olduğunu dile getiren Fazlıoğulları “Özellikle kabızlık sonucu ortaya çıkan hemoroidler de bir tür varistir. Bu damarlarda kirli, temizlenmek üzere kalp ve akciğere götürülmesi gereken kan bulunur. Kanı taşımak üzere yerçekimine karşı çalıştıklarından varisler en çok bacaklarda görülürler. Bu tabir yerine genel olarak derin varis - yüzeyel varis kavramları kullanır. Fakat iç varis olarak bilinen durum derin, dışarıdan görülmeyen varisler; dış varis ise dışarıdan görülebilen yüzeyel varis olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla bacak varislerini derin ve yüzeyel olarak ikiye ayırmalıyız. Toplardamar yapısal bozukluğu olmayan hastalarda büyük varisler olmaz. Ancak uzun süre ayakta kalan, doğum kontrol hapı kullanan, aşırı kilolu, lazer epilasyon uygulanan kişilerde küçük varisler özellikle diz altı bölgede mutlaka ortaya çıkar. Sadece küçük varisleri olan hastalarda çoklukla büyük varis gelişmez. Yine de bacaklarınızda fark ettiğiniz herhangi bir damar genişlemesinde ya da özellikle uzun süre ayakta kalmakla ortaya çıkan bacak ağrısı varlığında mutlaka doktorunuza danışınız” dedi.

Varis nasıl yakınmalara neden oluyor?

Fazlıoğulları, dışarıdan görülmeseler de varislerin varlığında ya da başlangıç safhalarında bacaklarda; gün içinde özellikle ayakta durmakla artan ağrılar, tam olarak ağrı olarak tariflenemeyen huzursuzluk hissi, çabuk yorulma, ağırlık hissi,yanma gibi belirtilerin görüldüğünü söyleyerek “Bu yakınmalar genellikle başlangıçta kısa süre dinlenmeyle geçer. Hastalık ilerledikçe daha kısa süre ayakta kalmakla başlar ve daha uzun süre dinlenmeye gerek gösterir” diye konuştu.

“Geliştirilen yeni yöntemler ile varisler küçük kesilerle çıkarılıyor”

Hemen birçok hastalığın tedavisinde olduğu gibi varislerin ameliyatla tedavisinde de eski ya da klasik yöntemler ve yeni uygulanmaya başlanmış yöntemlerin bulunduğunu belirten Fazlıoğulları, “Klasik yöntemde eğer yüzeyel damarların en büyüğü olan damarda sorun varsa, kasıktan yapılacak 3-4cm’lik bir kesi ile damara ulaşılıp ana damarla bağlantısı kesildikten sonra bir tel yardımıyla çıkarılması işlemidir. Fakat bu yöntem artık neredeyse terkedilmek üzeredir” dedi.

Fazlıoğulları, varis için geliştirilen yeni yöntemleri şu şekilde belirtti:

“Damar içi 'RadioFrekans Ablasyon', Damar içi 'Lazer Ablasyon', Damar içi 'Yapıştırıcı Tekniği - Venaseal' gibi yöntemlerle büyük bir kesiye gerek olmaksızın diz hizasından damar içine girilen bir iğne yardımıyla, damar vücuttan çıkarılmadan içten yakma ya da yapıştırma yapılarak damarın içinden kan geçmeyecek şekilde hasarlanması esastır. Diğer şişmiş damarlar yöntem ne olursa olsun üzerlerinden yapılan küçük kesilerle çıkarılırlar.

Yeni yöntemler hangi kolaylıkları sunuyor?

Radyofrekans ya da yapıştırıcı sonrasında hastanede yatılmasına gerek yoktur, hasta işlemden iki saat sonra evine gidebilir. Klasik ameliyat sonrası hastalar daha fazla ağrı hissederler. Lazer, RF ve yapıştırma işlemlerinden sonra iyileşme süreci çok daha kısadır, oysa klasik ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta kısıtlı geçmelidir. Radyofrekans ve yapıştırıcı ile uygulanan girişimler sonrası sadece birkaç gün istirahat yeterli olur.

Varise karşı hayat tarzı değiştirilerek önlem almak şart

Herhangi bir tedavi yapılsın ya da yapılmasın, varisi bulunan tüm hastalar aşağıda sıralayacağımız önlemleri almak ve bunları bir hayat tarzı şekline getirerek ömür boyu uygulamakla yükümlüdürler. Bahsedilecek önlem ya da yapılması önerilenleri ne kadar çok uygularlarsa o kadar çok fayda görecek ve ileriki yaşantılarında varise bağlı sorunları o kadar az yaşayacaklardır. Uzun süre ayakta durmayın, ayakta durmanız gerekiyorsa hareketsiz kalmayın, ayakta durmanız gerekiyorsa dinlenmek için fırsatlar yaratın, işiniz bittiğinde mutlaka oturun, ayakta kaldığınız zamanlarda ya da dinlenmek üzere oturduğunuzda ayak bileği hareketleriyle kan dolaşımınızı hızlandırın, düzenli spor yapmak hem kilo alımı hem de kasların kuvvetlendirilmesi için çok yararlıdır, özellikle yüzme, yürüyüş ve koşular çok faydalıdır. Koşu ya da yürüyüş 20-25dk’lık sürelerle aralarda 2-3 dk dinlenmek suretiyle bir- bir buçuk saat süreyle yapın, spor sonrasında mutlaka dinlenin, damarların büyüklüklerine bağlı olarak farklı büyüklük ve boyutta var olan varis çoraplarını doktorunuzun önerileri doğrultusunda kullanın, tuzlu ve fazla baharatlı yiyeceklerden sakının, kilo almamaya özen gösterin.”