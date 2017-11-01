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Varşova'da sonbahar görüntüleri herkesi hayran bırakıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan doğal alanlarda, sonbahar mevsiminin gelmesiyle renklerin ahengi adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Manzara ziyarete gelen herkesi kendine hayran bırakıyor.

Varşovada sonbahar görüntüleri herkesi hayran bırakıyor

01 Kasım 2017 10:37

Polonya'da havaların soğuması ve yağmurların başlaması ile sonbahar mevsimi Varşova şehrinde kendini hissettirmeye başladı. Ağaçların ve yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu. Muhteşem manzaraların hayran bırakan görüntülerini yakalayabilmek için yerli ve yabancı turistler soğuk havaya rağmen Varşova'daki parklara, ormanlık ve ağaçlık alanlara akın ederek güzel manzaraları fotoğraflamaya çalışıyorlar. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar renk cümbüşünün yaşandığı doğada en güzel kareleri yakalamak için adeta birbirleri ile yarışıyor. 

Moshiur Rahman

Etiketler: polonya, sonbahar, varşova

 

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