Varşova'da sonbahar görüntüleri herkesi hayran bırakıyor

Polonya'da havaların soğuması ve yağmurların başlaması ile sonbahar mevsimi Varşova şehrinde kendini hissettirmeye başladı. Ağaçların ve yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu. Muhteşem manzaraların hayran bırakan görüntülerini yakalayabilmek için yerli ve yabancı turistler soğuk havaya rağmen Varşova'daki parklara, ormanlık ve ağaçlık alanlara akın ederek güzel manzaraları fotoğraflamaya çalışıyorlar. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar renk cümbüşünün yaşandığı doğada en güzel kareleri yakalamak için adeta birbirleri ile yarışıyor.

Moshiur Rahman